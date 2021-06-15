"سامسونج مصر" تطلق الدورة الثالثة من "Innovation Campus" لتدريب الطلاب على التكنولوجيا

تقرير خاص:

تدشين أول مجتمع افتراضى يضم خريجي البرنامج من مصر والشرق الأوسط ليساهم في دعم التحول الرقمي في المنطقة

أعلنت "سامسونج مصر" إطلاق الدورة الثالثة من برنامج Innovation CampusSamsung لتدريب المزيد من الطلاب في المجالات التكنولوجية المختلفة، بهدف زيادة كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ويشارك في البرنامج 120 طالب، 60 منهم سيتلقون تدريب في مجال البرمجة و60 طالب في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب المصري من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وقامت شركة سامسونج بإطلاق برنامج Innovation Campus Samsungفي 2019، بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) بالقرية الذكية، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل وتجهيز الشباب لسوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية، ورفع مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية، إذ يقوم البرنامج على عدد من الدورات التدريبية المكثفة المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.

ومع انتشار فيروس كورونا، انطلقت المرحلة الثانية عبر منصة افتراضية لمواكبة ظروف التباعد الاجتماعي، حيث نجحت سامسونج في خطة الانتقال من التعلم النموذجي عبر الإنترنت إلى نشر ثقافة التعلم الذاتي، لإعداد جيل متميز يسعى إلى التطور المستمر، وذلك من خلال تصوير وتوثيق المادة العلمية بالفيديو وتحويل Samsung Campus بالكامل إلى مركز رقمي يقوم بإنشاء محتوى فيديو للتعلم الإلكتروني.

وقد نجحت الشركة في تأهيل 120 خريجًا من البرنامج ممن لديهم فهم سلس للغات البرمجة وخبرة عملية لتصميم مشروعات ذكية تدعم التحول الرقمي من خلال تطبيقات وتقنيات حديثة.

وتطلق سامسونج هذا العام مجتمع خريجين SIC والذي يعد أول مجتمع مصري يجمع كبار ومحترفي البرمجة من الشباب في مصر، كما يضم شباب من الشرق الأوسط ممن تلقوا برامج تدريبية تابعة لسامسونج، ليشاركوا في قيادة المنطقة نحو التحول الرقمي، وسيتم اختيار المدربين للدورات القادمة من مجتمع الخريجين، بهدف استدامة البرنامج واستمراره في تقديم التدريب واستثمار الشباب الذين اثبتوا كفاءة على مدار البرنامج في نقل خبراتهم إلى متدربين جدد؛ بما يضمن توفير التعليم لأكبر عدد ممكن من الشباب.

قال أحمد علي جعفر - رئيس قطاع التسويق في سامسونج مصر، إن الشركة تهتم بتنمية المجتمعات التي تعمل بها، سواء من خلال المشروعات التنموية التي نهتم بها من منطلق المسؤولية المجتمعية، أو تنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة أن مصر دولة شابة معظم سكانها في الفئة العمرية تحت 30 عام، والشباب المصري بهم عقول متميزة لديها قابلية كبيرة للتعلم، وهو ما يتطلب توفير برامج تدريبية متنوعة لصقل مهاراتهم للحصول على فرص مناسبة، لافتا إلى أن ذلك يواكب توجهات الدولة المصرية في هذا الملف.



أحمد علي جعفر

أضاف جعفر أن "سامسونج" تسعى لاستمرار هذا البرنامج لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين، لذلك أنشأت مجتمع خريجين SIC لتوفير فرصة للتواصل بين كل من حصل على هذا التدريب، والاستفادة ممن أظهروا كفاءة في نقل خبراتهم لمتدربين جدد.

من جانبه، قال موسى جورجى - مدير العلامة التجارية والعلاقات العامة لدى شركة سامسونج الكترونيكس مصر، نؤمن ان الدفعة الثالثة من SIC ستكشف عن المزيد من الطاقات والإمكانيات لدى الشباب المصري في مجال البرمجة والذكاء الإصطناعي. وتنظر سامسونج بعين الإهتمام الشديد لما سيقدمه الجيل الجديد مع الأجيال السابقة من خريجي البرنامج لتحقيق أهداف مصر 2030.