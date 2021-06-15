اليوم السابع
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أسعار الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 12:33 م
أسعار الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت بجميع أصنافهما يشهدا استقرارا فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 15-6-2021 وفقا للأسعار الرسمية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد شهدت بعض الانخفاض الطفيف في الأسعار ممثلة في عروض مقدمة من المصنع للمورد، وذلك لبعض المصانع، ولكن لم يصدر منشور رسمي من المصانع بهذه العروض.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الحديد تتراوح بين 14200 - 14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .


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