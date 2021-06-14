مسئول بالهيئة: شحن المنتجات من أمريكا أرخص من خلال البريد.. فيديو

كتبت هبة السيد

قال أحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة بتركز على إطلاق مبادرات عديدة لتنشيط التجارة الإلكترونية من خلال البريد، لإتاحة الخدمة للمواطن بسهولة ويسر وفي الوقت نفسه بتكلفة أقل، وفي هذا الصدد أطلقت مؤخرًا خدمة جديدة تحت اسم "UGOTBOX" تُتيح للعملاء شحن المنتجات من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع أمازون بأسعار أقل مقارنة بمثيلاتها في السوق، يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة البريد الجديدة نحو التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

أضاف "منصور"، لـ"اليوم السابع"، أن تحول استراتيجية هيئة البريد نحو التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، جاء في ظل انتشار الأخيرة بصفة ملحوظة نتيجة الجائحة ومع حظر حركة السفر في العالم، مما دفع المواطنين للشراء عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولذا كان لا بد أن يكون للبريد دور في ذلك، ويأتي ذلك في ظل استراتيجية الدولة للرقمنة في إطار رؤية مصر 2030، كما يأتي ذلك ضمن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع أطر ونظم قوية لمنافسة المواقع الكبرى في التجارة الإلكترونية.

وأشار منصور، إلى أن هيئة البريد أصبحت ذراع منفذ ومطور للخدمات الحكومية بشكل كبير مستفيدة من القطاع العريض من الفروع لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمواطن بشكل أفضل من الجهات الأخرى، ولذا الشمول المالي يتحقق لدينا بشكل كبير وهو ما يتيح لنا التواصل مع المواطنين في أكثر من خدمة، مثل مبادرات وزارة الصحة والمالية والتأمينات وكلها مبادرات هامة لتوفير خدمات بشكل أفضل وأيسر للمواطن ونحاول من خلال ذلك التحول الرقمي.