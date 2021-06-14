مجلس الأعمال السعودى: 150 مستثمرا يرغبون فى الاستثمار بمصر

كتب إسلام سعيد - تصوير عمرو مصطفى

قال بندر العامرى، رئيس الجانب السعودى ب مجلس الأعمال المصري السعودي ، إن العلاقات المصرية السعودية لها جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية، مشيراً إلى هناك رغبة حقيقية بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.

وأوضح خلال كلمته في جلسات منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك، أنه قبل الجائحة كنا نعد لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر، وتقدم لنا أكثر من 150 مستثمر سعودي يرغبون في الاستثمار بمصر، ولكن بسبب الجائحة اقتصر الوفد علي مجلس الأعمال بين البلدين فقط، مشيراً إلي أن الوفد السعودي الذي يشارك اليوم يضم 35 من رجال الأعمال من كافة الشركات.

وأشار العامري إلي أن عدد الشركات السعودية في مصر يصل لأكثر من 6 آلاف شركة وتبلغ قيمة الاستثمارات 30 مليار دولار بجميع المجالات، ويستحوذ رأس المال السعودي العامل منها علي 5 مليارات دولار، ونستهدف الي زيادته لـ50 مليار دولار.

وأوضح أن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة، وقوانين تحسن من مناخ الاستثمار، وبيئة يتوفر فيها أيضا الالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، ووعدنا الرئيس بتحقيق ذلك خلال 4 سنوات.

قال إن مصر الآن أصبحت لديها بنيه استثمارية وتشريعة جاذبة وقوانين جديدة شجعت المستثمرين علي التوسع في مشاريع، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات.

ولفت إلي إننا نسعي لاستغلال الفرص المتاحة ولدينا قاعدة أساسية تستهدف توفير وظائف للعمال المصريين والسعوديين معاً، وذلك من خلال الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص بين البلدين .

وتابع أنه بناء على ذلك جاء اليوم مستثمراً إلي مصر بعد أن أنهى استثمارات له في دول أخري وذلك لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر.