بـ350 مليون جنيه.. تفاصيل مشروع تطوير الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

كتب: عبد الحليم سالم

انتهت القابضة للسياحة والفنادق من وضع اللمسات النهائية على عقد مشروع تطوير الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، حيث سيتم توقيع العقد غدا الثلاثاء، بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحة وإحدى شركات القطاع الخاص.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" إن المشروع يتكلف نحو 350 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه على مدار عامين لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات وفق أحدث تكنولوجيا في العالم بجانب تطوير المنطقة المحيطة بما يتناسب مع امكانياتها وإمكانية جذب السائحين للمنطقة.