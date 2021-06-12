متحدث هيئة الدواء: اللقاحات المتداولة فى مصر آمنة وذات فاعلية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمود ياسين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء والمتحدث باسم الهيئة العامة للدواء، إن كل اللقاحات المتداولة في مصر آمنة وذات جودة وفاعلية طبقا لشروط منظمة الصحة العالمية، وكلها معتمدة من المنظمة، أما اختيار لقاح أفضل من أخر، لا يوجد ذلك، ولكن قد يكون هناك وجهة نظر للطبيب أو مركز اللقاح، لكن كلها آمنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك 6 لقاحات، حصلوا على رخصة الاستخدام الطارئ، والشركات مهتمة لتوزيع منتجاتها، وتضيف مصانع جديدة لزيادة إنتاجها لتغطية المتطلبات، وهيئة الدواء المصرية تقوم بالعمل مع هذا المتغير، بالتعامل مع المصانع الجديدة ويتم تقييمها.

وحذر رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، من الشائعات المتداولة بشأن لقاحات كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على تطعيمات ضد كورونا.