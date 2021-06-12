مباحث المصنفات تضبط 62 قضية كتب مقلدة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 62 قضية خلال 24 ساعة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتى استهدفت (منطقة الموسكى بالقاهرة – منطقة العمرانية بالجيزة) وذلك خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (62) قضية فى مجال ضبط المكتبات والمطابع لبيع الكتب المقلدة والمنسوخة بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار توجيه الحملات.