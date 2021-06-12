غلق جزئى لميدان الحرية بحدائق أكتوبر لمد خط مياه شرب لمدة شهر بدءًا من اليوم

كتب سيد الخلفاوى.

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثانى" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر، ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.