تحويلات مرورية بشارع الخليفة المأمون فى الإتجاهين

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الهيكل المعدنى لكوبرى مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون عن طريق تنفيذ أعمال الغلق الكلى لحركة المرور فى الإتجاهين بالتناوب ، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية الآتية :

ـ تحويل حركة المركبات للقادم من أسفل كوبرى الفنجرى الدوران والعودة من المأوى الدورانى فيما بعد مسجد جمال عبدالناصر فيميناً إتجاه شارع إسماعيل الفنجرى فمحور العروبة .

ـ تحويل حركة المركبات للقادم من ميدان العباسية إستكمال السير بشارع إمتداد رمسيس إتجاه ميدان العروبة فمحور العروبة .

وسيتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط إعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومى الجمعة والسبت الموافقان 11، 12/6/2021.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.