بعد نوبات كورونا القلبية.. كيفية التعرف على علامات التحذير

كتب - محمود جلال

تم الإبلاغ عن العديد من حالات النوبات القلبية المؤدية إلى الوفاة بعد أسابيع وشهور من تعافي الأشخاص من فيروس كورونا، على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين الاثنين ، يشير الخبراء إلى أنه حتى النسخة الخفيفة من عدوى الفيروس القاتلة يمكن أن تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية وتؤدي إلى الوفاة، يؤدي فيروس كورونا إلى تكوين جلطات دموية يمكن أن تؤثر على الرئتين أو القلب وتسبب السكتات الدماغية من بين الحالات الأخرى التي تهدد الحياة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

العلامات التحذيرية التي قد يواجهها المرء قبل أن يعاني من نوبة قلبية أو مضاعفات قلبية

- تورم في جميع أنحاء الجسم وخاصة في القدمين.

- يجب تقييم المرضى الذين يعانون من الخفقان أو ضيق التنفس إذا كان لديهم ضعف في عضلة القلب التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية.

- شكاوى الخفقان شائعة جدًا بعد التهاب عضلة القلب المرتبط بفيروس كورونا، غالبًا ما يُظهر المرضى تقلبات في معدل ضربات القلب من سريع جدًا إلى بطيء للغاية لبضعة أسابيع إلى شهور بعد الشفاء.



مضاعفات قلبية

- يميل بعض المرضى إلى الإصابة بعدوى شديدة في عضلة القلب ويمكن أن تؤدي إلى ضعف شديد في القلب يؤدي إلى قصور القلب.

- يمكن أن يؤدي ضعف عضلات القلب أيضًا إلى اضطرابات سريعة بشكل خطير في نظم القلب تسمى عدم انتظام ضربات القلب ويمكن أن تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

أنواع مختلف من الظروف التي تهدد الحياة والتي قد تحدث بسبب تكوين جلطات الدم

تجلط الأوردة العميقة: يصيب فيروس كورونا بشكل مباشر بطانة الأوعية الدموية التي تحمل الدم النقي إلى الأعضاء (الشرايين) والدم النجس من مختلف الأعضاء إلى القلب (الأوردة)، يمكن أن يتسبب هذا أيضًا في حدوث جلطات دموية في أوردة الساق مما يؤدي إلى حالة تسمى تجلط الأوردة العميقة.

الانصمام الخثاري الرئوي: قد تنفصل الجلطات الدموية عن الأوعية الدموية الرئوية وتنتقل إلى الأوعية الرئوية عبر القلب ، مما يمنع وصول الدم إلى الرئتين.



الانصمام الخثاري الرئوي

النوبات القلبية والسكتات الدماغية: إذا حدث تخثر في شرايين القلب ، فقد يؤدي إلى سكتة دماغية قد تهدد الحياة، شرايين القلب معرضة بشكل خاص للاختناق بسبب تكوّن الجلطات والنوبات القلبية ، وهي شائعة بشكل شائع بين مرضى فيروس كورونا قد تحدث مضاعفات التخثر هذه حتى في أشكال أخف من العدوى.



السكتات الدماغية