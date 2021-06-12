اليوم السابع
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الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب قتله عامل ببولاق

السبت، 12 يونيو 2021 12:00 ص
الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب قتله عامل ببولاق الطب الشرعى _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة شاب قتل على يد عامل بسبب خلافات بينهما، لتحديد الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن مقتله.

وكانت جهات التحقيق فى الجيزة أمرت بحبس عاطل، لاتهامه بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهما تحولت إلى مشاجرة، ترصدا له بعدها وارتكبا الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


الطب الشرعى

المعمل الجنائى

اخبار الحوادث

جريمة قتل

الجيزة

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