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إغلاق كوبرى العبور بأكتوبر جزئيا لإنجاز أعمال تطوير تستغرق 15 يوما

السبت، 12 يونيو 2021 01:00 ص
إغلاق كوبرى العبور بأكتوبر جزئيا لإنجاز أعمال تطوير تستغرق 15 يوما أعمال تطوير - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أغلقت إدارة مرور الجيزة، منذ قليل كوبرى العبور بمدينة 6 أكتوبر (جهينة سابقا) منذ قليل فى الاتجاهين لصيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بالكوبري وتستمر الأعمال 15 يوما ، ويأتى الإغلاق تفادياً لأى تكدس مروري او حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وقال مصدر أمنى، إن الشركة المنفذة للأعمال قامت بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقاً ) بالاتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما وذلك ابتداء من الساعة بعد منتصف الليلة أى منذ قليل وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 27 يونيو الجارى على أن يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

 

 


ادارة المرور

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