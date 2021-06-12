أمن القاهرة يفك لغز العثور على جثة شاب بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى فك لغز العثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل شقته بمدينة السلام، حيث تبين أنه تناول قبل وفاته خمورا مغشوشة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى حالة انتفاخ وتعفن داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم فحص الشقة فتبين عدم وجود عنف بالأبواب أو الشبابيك، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.