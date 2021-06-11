اليوم السابع
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"BBC": بايدن وجونسون يعملان سويا لحل قضية دبلوماسى أمريكى متهم بالقتل

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:06 م
"BBC": بايدن وجونسون يعملان سويا لحل قضية دبلوماسى أمريكى متهم بالقتل بايدن وجونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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صرح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه يعمل مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن قضية زوجة ضابط مخابرات أمريكى متهم بقتل مراهق يقود دراجة نارية فى المملكة المتحدة، حسبما قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية.

 

غادرت أن ساكولاس وهى زوجة ضابط مخابرات أمريكى المملكة المتحدة بعد الحادث مدعيةً الحصانة الدبلوماسية، وقال جونسون لبى بى سى أن بايدن "منخرط بنشاط" فى القضية، لكن رئيس الوزراء خفف التوقعات.

 

وقال جونسون عن الرئيس بايدن فى مقابلته مع بى بى سي: "لديه أسبابه الشخصية للشعور بعمق تجاه هذه القضية.. لقد كان متعاطفًا للغاية، لكن هذا ليس شيئًا يمكن لأى من الحكومتين التحكم فيه بسهولة شديدة لأن هناك إجراءات قانونية لا تزال جارية".

 

قُتلت زوجة بايدن الأولى وابنته فى حادث سيارة عام 1972، وهى مأساة شخصية تحدث عنها الرئيس كثيرًا فى حياته السياسية.

 

وقال جونسون لبى بى سى أن "هناك حدودا لما يمكن للسلطة التنفيذية أن تفعله مع السلطة القانونية والقضاء والنظام القانوني".

 

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، تم الإبلاغ عن تصريحات جونسون حيث من المقرر أن يجتمع بايدن وجونسون وقادة آخرون فى العالم يوم الجمعة لحضور قمة مجموعة السبع.

 

ووفقا للتقرير، قتل هارى دن، 19 عامًا، بعد أن كانت ساكولاس تقود سيارتها على الجانب الخطأ من الطريق فى أغسطس 2019 واصطدمت به بسيارتها فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب فى يناير 2020، رفضت الولايات المتحدة دعوات المملكة المتحدة لتسليم ساكولاس لمواجهة تهم التسبب فى الوفاة بسبب القيادة الخطرة.

 

دعا جونسون ترامب وقتها إلى تغيير موقف الحكومة الأمريكية من ساكولاس، وقد أصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأن ساكولاس فى مايو 2020، وهو إشعار صدر "للهاربين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة".


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