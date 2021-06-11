6 طرق للتغلب على حرارة الطقس.. تبريد أصابع القدم وتجنب الشاي والقهوة

كتبت هند عادل

الجميع يحب قضاء يوم مشمس مشرق والطقس الدافئ والذهاب إلى الشواطئ ولكن يجب الحذر من موجات الحر الشديدة، يمكن أن يمثل الخروج في يوم صيفي حار تحديًا حقيقيًا يمكن أن يؤدي العرق والحرارة بسهولة إلى الجفاف وتجعلك تشعر بالخمول، إليك 6 طرق للموجة الحارة لمساعدتك على التهدئة في الصيف، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

6 طرق لمواجهه موجه الحر الشديدة





ابق رطبًا



البقاء رطبًا هو القاعدة البسيطة للبقاء على قيد الحياة في حرارة الصيف، يساعد شرب الماء في الحفاظ على كمية السوائل في جسمك والتي تفقد بسهولة على شكل عرق، استهلاك 2 لتر من الماء مهم لكل فرد في جميع الأحوال الجوية، تحتاج في الصيف إلى بذل المزيد من الجهد بسبب فقدان الماء بسهولة من الجسم. تناولي العصير وماء جوز الهند والفواكه المرطبة.

خذ حماما فاترا



يبدو أن الاستحمام بماء بارد في الطقس الحار يبعث على الاسترخاء والراحة، لكن العلماء يقترحون أن هذا يجعلك تشعر بسخونة أكبر، هذا لأنه عندما تأخذ حمامًا باردًا، يجب على جسمك أن يعمل بجد أكبر للتدفئة مرة أخرى، تشير الدراسات إلى أن الماء الدافئ يبرد مجرى الدم، لذا، فإن اختياره هو خيار أفضل.

تجنب الشاي والقهوة





يمكن أن يؤدي تناول الكافيين والنيكوتين أيضًا إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية، إنها تضيق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تدفئة الدم وتجعلك تشعر بالحرارة والتعرق، تناول المشروبات الباردة مثل ماء جوز الهند وماء الليمون وعصائر الفاكهة.

تناول وجبات خفيفة



يمكن أن يؤدي تناول الوجبات الثقيلة أيضًا إلى توليد حرارة في الجسم وتجعلك تشعر بعدم الارتياح، بعد تناول وجبة كبيرة، يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر لهضم الطعام واستقلابه، يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية ويجعلك تشعر بالتعرق والخمول بعد ذلك، تناول وجبات خفيفة وطازجة في الصيف، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والأطعمة المالحة.

تبريد أصابع قدميك





إذا كنت تشعر بالحرارة المفرطة، فإن الطريقة السهلة لخفض درجة حرارتك هي تبريد أصابع قدميك، يمكن لبس ملابس مبللة ونقع قدميك في ماء بارد لبعض الوقت أن يريحك ويجعلك تشعر بسخونة أقل، يمكنك أيضًا ارتداء الجوارب المبللة لفترة من الوقت.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة



يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة ذات الألوان الداكنة إلى زيادة تعرقك، إذا كنت تنوي البقاء هادئًا وتجنب التعرق المفرط، فاختر الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، لا يتبخر عرقك عندما ترتدي ملابس سميكة، إلى جانب ذلك تمتص الألوان الداكنة المزيد من الأطوال الموجية للضوء، مما يجعلك تشعر بالحرارة.