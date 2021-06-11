‎وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبو العباس فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

أدى الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، صلاة الجمعة، بمسجد ابو العباس المرسى بمنطقة بحرى، وتحدث وزير الأوقاف خلال خطبته عن فضل الصدقات فى ظل ما يمر به العالم من ازمات اقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد وأضاف أن الإسلام فتح باب الخير أمام الجميع ولا يفرق بين الأغنياء والفقراء، مشيرا إلى أن صدقة الأغنياء المال والفقراء التسبيح والتكبير والكلمة الطيبة.

وأشار إلى "أن من أسباب علاج الداء هو الصدقة، وأن الرسول علمنا أننا نحمد الله يوميا على نعمة الصحة" ووجه المصلين على الشكر الدائم على نعمة الصحة من خلال كثرة الصدقات، وأنه يجوز إخراج الزكاة على مرضى مصابى كورونا.

وفى سياق متصل، انطلق قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يكون على رأس القافلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذى يؤدى خطبة الجمعة فى مسجد المرسى أبو العباس، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة عملها بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يليه تكثيف لأنشطة القافلة بـ15 مسجدًا فى ربوع المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبوبكر الصديق، تتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.

وتستهدف القافلة رفع وعى الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، وتأتى القافلة فى إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.‎



وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبو العباس (1)



وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبو العباس (1)



وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبو العباس (2)



وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبو العباس (2)



وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبو العباس (3)