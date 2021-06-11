يوم مصري فى أكاديمية رواد الفضاء بجنوب أفريقيا تعزيزاً للعلاقات الشعبية بين البلدين

كتب أحمد جمعة

شاركت السفارة المصرية فى "جنوب أفريقيا"، فى احتفال بعنوان: "مصر تلتقى جنوب أفريقيا" والذي أقامته أكاديمية Nurtured Mindz Learning فى منطقة "سوشانجوفي" بالعاصمة "بريتوريا"، بمناسبة يوم أفريقيا 2021.

يأتي الاحتقال في ظل تأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية" من قبل 32 دولة أفريقية عام 1963 لتوحيد القارة الأفريقية، وتنطلق أهمية مُشاركة السفارة المصرية فى الاحتفالية باعتبارها عضو مؤسس في "منظمة الوحدة الأفريقية"، وفى إطار اهتمام "مصر" بإعداد أجيال شابة تتحمل المسئولية في بناء مستقبل أفضل للقارة الأفريقية. وقد تأسست أكاديميةNurtured Mindz Learning عام 2015، وتقوم برعاية 92 طفلاً تتراوح أعمارهم من 18 شهرًا إلى 6 سنوات، وتُركز فى دراساتها على الفضاء، فيتم تسمية الفصول بأسماء الكواكب ويُطلق على الدارسين اسم رواد الفضاء.

قالت "حبيبة عبدالرازق"، حرم السفير "أحمد الفاضلى" سفير "مصر" فى "جنوب أفريقيا"؛ أن اليوم المصرى فى أكاديميةNurtured Mindz Learning كان يومًا رائعًا، وأن مشاركتها وزوجات أعضاء السفارة استهدفت زيادة وعى جيل المستقبل فى "جنوب أفريقيا" بالتراث الثقافى المصرى وتنوعه، حيث ركز الحدث على التعريف بـ"مصر" والاحتفاء بالثقافة المصرية مع جميع الأطفال "رواد فضاء" الأكاديمية، وأوضحت حرم السفير؛ أن اليوم المصرى بالأكاديمية تضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة بما فى ذلك الرسم والتلوين فى كتب التلوين الفرعونية.

شهد اليوم المصري في أكاديمية Nurtured Mindz Learning ارتداء جميع الطُلاب الزى الفرعوني، وتناول المأكولات المصرية، مع محاولات التعريف بالكلمات العربية الأساسية واستخدامها على خلفية الموسيقى والأغاني المصرية، وقد كان بمثابة فرصة لتعزيز العلاقات بين الشعبين المصرى والجنوب أفريقى كجزء من الجهود الُمستمرة من جانب السفارة المصرية لتعزيز التعاون بين الدولتين.