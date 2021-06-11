يقتل شقيقة بطعنة نافذة أثناء مشادة مع شقيقته بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل مصرعه بمنطقة العيسوى التابعة لبندر طلخا بمحافظة الدقهلية، على يد شقيقه بطعنة نافذة بسبب خلافات بينهما، وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى طلخا العام إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز طلخا بوصول أحمد ع ال 29 سنة جثة هامدة نتيجة طعنه نافذة.

وعلى الفور انتقل المقدم حمدى الطنبولى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة المجنى عليه نتيجة تلقى طعنه نافذة فى الصدر، وبسؤال شهود العيان أكدوا بنشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقته رشا 16 سنة، وأثناء ذلك ودخل شقيقهم الثالث لمحاولة فض الاشتباك فقام بطعن شقيقه طعنه نافذة، ولقى مصرعه على الفور، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة ،وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.