نقيب أطباء الأسنان: نتطلع إلى "رقمنة" العيادات لمواكبة تطور المهنة عالميا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان ، إن التحول الرقمى أحد الأهداف الأساسية لمجلس النقابة فى إطار سعيه لتحديث منظومة طب الأسنان، موضحا أنه التحول الرقمى ليس قاصرا على أعمال النقابة والذى اتخذت النقابة فيه عدة خطوات، لكنه أيضا يشمل التحول الرقمى لعيادات الأسنان بداية من برامج إدارة العيادات والبرامج الخاصة بها، وصولا إلى ذروة التحول الرقمى التى يمكن تطبيقها فى المجال.

وأضاف هيكل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النقابة بدأت فى التواصل مع المؤسسات المعنية لتنفيذ التحول الرقمى بأسعار تفضيلية للأطباء مباشرة أو بتقديم تسهيلات ائتمانية وتسهيلات فى الدفع بأقل فائدة ممكنة، لتصل تلك الخدمات إلى كل العيادات حتى فى القرى والنجوع، إذ نتطلع إلى تحول كافة عيادات مصر إلى عيادات رقمية بدرجة أو أخرى، مع الوضع في الاعتبار تفاوت الإمكانيات.

وأشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أن المجلس بدأ فى إعداد نظام تكويد لخدمات الأسنان ليتم تعميمها في عيادات الأسنان وبرامج إدارة العيادات، أسوة بالأنظمة العالمية الكبرى، داعيا جميع أطباء الأسنان للمشاركة لإنجاح هذا المشروع بأفكارهم ومقترحاتهم، والشركات والمؤسسات بعروضهم الخاصة للأطباء، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تطلع النقابة إلى مستقبل أفضل لمهنة طب الأسنان السامية، ولتقديم رعاية صحية أفضل للمرضى.