نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال أيام

كتب سيد الخلفاوى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، خلال ايام، حيث يجرى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، واختتم الطلاب امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات ، مع ضرورة تواجد 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ، مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .