اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 07:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال أيام

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:27 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال أيام امتحانات الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، خلال ايام، حيث يجرى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، واختتم الطلاب امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات ، مع ضرورة تواجد 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ، مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .


نتيجة الشهادة الإعدادية

تعليم الجيزة

التعليم

امتحانات الاعداديه

نتيجة الإعدادية

الشهادة الاعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام

الجمعة، 11 يونيو 2021 04:40 م

التحقيق فى واقعة غش بمادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية ببورسعيد

الخميس، 10 يونيو 2021 01:50 م

تعليم المنوفية: غدا أول أيام عمل لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

الخميس، 10 يونيو 2021 01:10 م

لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 10 يونيو 2021 11:25 ص

بث مباشر.. طلاب الإعدادية بالمنوفية يبدأون امتحان الدراسات الاجتماعية

الخميس، 10 يونيو 2021 09:39 ص

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نهاية العام

الخميس، 10 يونيو 2021 05:30 ص

وكيل "تعليم بورسعيد" نحقق بواقعة تسريب امتحان "الإنجليزى" للشهادة الإعدادية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة