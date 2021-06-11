مياه أسيوط تستحدث منظومة اتصالات لتطوير خدمة استقبال الشكاوى

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فى إطار تطوير طرق التواصل مع المواطنين، وسرعة التواصل مع العملاء وإبلاغ الشكاوى والتنسيق مع المسئولين لتقديم الجهد اللازم لحل الشكوى، الأمر الذى له بالغ الأثر فى التواصل الفورى مع الجمهور والرد على استفساراتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه الشركة فى سعيها لتطوير منظومة العمل باستحداث منظومة اتصالات (AVAYA CALL CENTER) وبرمجتها على نظام العمل داخل الشركة حرصا على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة لمواكبة الطفرة التكنولوجية التى تتجه إليها جميع المؤسسات بشكل عام، وتماشيا مع توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب.

وأوضح أن تفعيل منظومة (AVAYA CALL CENTER) إيفايا بنظام العمل تمكن من تسجيل وتنظيم المكالمات الواردة للخط الساخن لتحسين أساليب الرقابة والجودة، الذى يقوم بعمل تقارير عن كل المكالمات الواردة للخط الساخن وضمان وصول جميع المكالمات لمسئولى الخط الساخن حيث تسمح بإمكانية استقبال مكالمات متعددة فى وقت واحد من خلال خدمات الرسائل المميكنة، وتوجيه المكالمات للإدارات المعنية اوتوماتيكيا من خلال خدمات اختيار رقم الخدمة من الخدمات المتعددة، كما ان المنظومة تسمح بالتعامل مع أنظمة وبرامج خدمة العملاء المعمول بها بالشركة للحصول على بيانات المتصل فور اتصاله اوتوماتيكيا والاطلاع على سجل بيانات المتصل كاملا .

وأضاف أن تفعيل (AVAYA CALL CENTER) إيفايا يسمح بإرسال الرسائل النصية للعملاء لتقديم المعلومات المختلفة فى حال وجود خطة إصلاح أو احتمال انقطاع خدمة لمدة معينة وذلك بهدف تخفيف الضغط على قطاع الخدمة، كما أن تفعيل هذه المنظومة تسمح بإمكانية التواصل مع الخط الساخن على رقم 125 من أى موبيل بدلاً من التواصل فقط من أى تليفون أرضى.

وتسعى الشركة إلى استقطاب كل جديد ونافع يعود بالنفع على منظومة العمل والأداء المؤسسى الخدمى.