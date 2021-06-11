مقتل 4 من قوات الأمن بالنيجر فى هجوم مسلح عند الحدود مع الجزائر

كتب محمد جمال

قتل ثلاثة عناصر من الشرطة النيجرية ودركى فى هجوم مسلح استهدف دورية عند الحدود مع الجزائر، بحسب "واس".

وأوضحت مصادر محلية نيجرية أن عناصر الأمن قُتلوا على أيدى قطّاع طرق قرب بلدة أساماكا الصحراوية حيث توجد نقطة أمنية عند الحدود الجزائرية .

يذكرأن، ذكرت وزارة الدفاع في النيجر أن متمردين من جماعة "بوكو حرام" المتشددة قتلوا 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وقالت في بيان إن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة.

وهاجم المتمردون ديفا على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

واندلع تمرد "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا عام 2000 لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.

وقتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبر في هجوم حملت "بوكو حرام" المسؤولية عنه.