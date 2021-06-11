اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 02:48 م
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مقتل شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالمحلة

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:48 م
مقتل شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالمحلة جثه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقى شخص مصرعة إثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بقرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها لضبط الجناة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية بلقينا.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص يدعى "م.ا.م" 24 سنه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، ويكثف رجال المباحث بمركز المحلة بالاشتراك مع مباحث قسم ثان المحلة جهودهم لضبط الجناه.

 

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

مشاجرة

مستشفى المحلة العام

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