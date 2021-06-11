مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما فى طنطا

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها إثر قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب لخلافات بينهما بمنطقة العجيزى أول طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول ربة منزل لمستشفى طنطا الجامعى مصابة بإصابات متفرقة ووفاتها.

انتقل الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نهي. م. ا" 37 سنة ربة منزل، حيث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات زوجية أقدم زوجها على ضربها ولقيت حتفها فى الحال، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.