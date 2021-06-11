مصر للطيران تواصل طرح أسعار خاصة للرحلات الداخلية

كتبت رحاب نبيل

أعلنت شركة مصر للطيران، استمرار أسعارها التنشيطية على رحلاتها الداخلية للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، ضمن مبادرة دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية التي انطلقت في شهر يناير الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وطرحت شركة مصر للطيران تذاكر بسعر 2150 جنيها للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر، وسعر 2450 جنيها إلى مرسى علم و أسوان.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين وارتداء الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية.