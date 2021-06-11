مصرع فتاة حرقا أثناء عملها فى عيادة طبيب بشرى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظت فتاة فى بداية العقد الثانى من العمر أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بحروق مفترقة داخل عيادة طبيب بشرى بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أبوكبير بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير بوصول" أية ي أ " 22 عاما تعمل بعيادة طبيب بشرى بندر أبوكبير مصابة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفي خاص، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3580 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق ببتوجاز بعيادة طبيب بشرى وأسفر الحريق عن إصابتها أثناء العمل فى العيادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة.