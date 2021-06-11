مصرع شخص وطفل إثر الاختناق بحريق مقلة وغرفة ببولاق الدكرور

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مقلة أسفل عقار فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق وفاة شخص وطفل كانوا داخل غرفة ملحقة بالمقلة نتيجة لاستنشاق أدخنة كثيفة تسببت فى وفاتهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتبين من خلال الفحص، أن الحريق نشب داخل مقلة وغرفة مجاورة لها وتسببت فى وفاة شخص وطفل كانوا بداخل الغرفة وتم نقلهما إلى المستشفى، وتمت عملية الإخماد.