مصادرة شيشة ورفع 9 طن تراكمات ومخلفات بشوارع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، حملة صباحية مكثفة، لمتابعة التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة.

وتمكنت الحملة اليوم من مصادرة 9 شيشة بمقهي بالمنطقة الواقعة خلف السوق السياحي بحي وسط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر.

ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر، أن مجلس مدينة الأقصر سيطبق بمنتهى الحزم مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة تكثيف حملات المتابعة والتعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى نفس السياق وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة، نفذ حي شرق بمدينة الأقصر، تحت إشراف حسام العمدة رئيس الحي، وعمر فتحي نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، حملة نظافة وتعقيم وتطهير داخل الحي، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

واستهدفت الحملة شارع فاطمة الزهراء وشوارع منطقة شرق السكة الحديد، وأسفرت الحملة عن رفع 9 طن تراكمات وقمامة بالإضافة إلى أعمال الرش والتعقيم، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لمواصلة حملات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.



حملات نظافة بشوارع الأقصر