محافظ دمياط: افتتاح مشروع "مدينة صديقة للنساء" فى عزبة البرج السبت

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه سيتم افتتاح مشروع "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" الذى نفذته المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة، وذلك يوم السبت المقبل بحضور وفد من الهيئة العامة، وبحضور الدكتورة مايا مرسى مقرر المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المشروع تم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ويتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة، بهدف إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف، مؤكدة أنه يحقق رؤية الدولة لتمكين المرأة من خلال تنفيذ خطة لتعليم وتدريب السيدات على الحرف المختلفة بالإضافة إلى خلق آفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالمستوى التنفيذى للمشروع طبقاً لأعلى المعايير وذلك لإنشاء منطقة متكاملة تهدف إلى خدمة السيدات بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها.

يتم خلال الافتتاح تسليم عدد من السيدات بطاقات الرقم القومى الذى تم تسجيل من خلال فرع القومى للمرأة بدمياط وكذلك تفقد إنتاج مبادرة ست الدار الذى أطلقه فرع القومى لامرأة بدمياط بمشاركة عدد من السيدات.