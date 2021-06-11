اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يوجه بتجميل ميدان الشهيد "محمد هارون"

الجمعة، 11 يونيو 2021 04:26 م
محافظ بنى سويف يوجه بتجميل ميدان الشهيد "محمد هارون" الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتجميل ميدان الشهيد "محمد إبراهيم هارون" بمدينة بنى سويف العاصمة، مكلفًا رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أعمال تجميل وتطوير بالميدان، مع استبدال اللافتة التى تحمل اسم الشهيد بأخرى جديدة مع مراعاة الجوانب الفنية والجمالية لإظهار الميدان بالشكل الذى يليق بأحد شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة، تقديرًا للتضحيات الغالية التى يجود بها شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم "ميدان الشهيد" الموجود بمنطقة الزراعيين بالمدينة العاصمة، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السيدة حورية رضى الله عنها، والتى رافقه خلالها اللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن ميدان "الشهيد محمد هارون" يعد ثانى أكبر ميادين المحافظة ويقع فى ملتقى شارعى أحمد عرابى وعبدالسلام عارف والذى شهد مشاركة أبناء بنى سويف فى ثورتى يناير ويونيو، وقد أطلق عليه ميدان الزراعيين لوجود مبنى نادى ونقابة الزراعيين بالمنطقة قبل أن يتم تغيير اسمه إلى ميدان الشهيد "محمد هارون" أحد أبناء القوات المسلحة الباسلة.


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