محافظ بنى سويف: الدولة تسعى دائما لتحسين مستوى معيشة المواطن

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل وفق منظومة عمل متكاملة تسودها روح الفريق الواحد، وتنضبط تلك المنظومة بعدد من الضوابط أهمها: تغليب المصلحة العامة، وإعلاء دولة القانون، والسعى الدئم تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، قائلا: (هكذا تعلمنا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو يوجه بذلك ويرعى ويتابع تنفيذه، وأن أسلوب العمل المتبع اتضحت ثماره للجميع على كل الملفات والقطاعات).



جانب من اجتماع محافظ بنى سويف مع مجموعة من الاعلاميين

كما أكد محافظ بنى سويف، أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل وفق رؤية وتوجهات الدولة، وأن أسلوب العمل يتحدد بتلك المعايير والضوابط، التى تؤدى فى النهاية لنتائج تراعى كل الجوانب، وتعطى كل ذى حق حقه، وبشكل يسمح بالاستفادة من الإيجابيات، وتلافى السلبيات وتقويم الأخطاء، وأيضا إثابة المحسن وعقاب المخطئ، مشددا على أنه لن يسمح بأى شكل من الأشكال بوجود أخطاء أو تقصير أو إهمال يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات، خاصة الخدمات الحيوية، التى تهم المواطن فى حياته اليومية.

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين بمحافظة بنى سويف، وفى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات التى تشغل الرأى العام بالشارع السويفي، وآلية التعامل معها بما يحقق طموحات المواطنين، من خلال السعى المستمر لذلك وتضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، حيث شملت الموضوعات قطاعات هامة مثل: التعليم، الصحة، الطرق والكبارى، أماكن الخدمات الجماهيرية وغيرها.

كما تم تناول أهم المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها، والتى ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الحيوية، بجانب استماع المحافظ لبعض طلبات الصحافيين التى ينقلون فيها مطالب المواطنين من مختلف الفئات، حيث أكد المحافظ على دراسة بعضها، والتوجيه بالحلول وتلبية البعض الأخر، مؤكدا أن الإعلام يمثل أحد أهم المنافذ التى تستقبل وترصد من من خلالها أجهزة المحافظة التنفيذية الموقف والمستوى الخدمى فى كل القطاعات.