محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع الثورة والمساحة والسودان

كتب ــ سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، على تفقد عدد من الشوارع بنطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف بعدد من الشوارع التى يجرى العمل بها حاليا .

شملت جولة المحافظ شوارع السودان والمحور البطيء بجامعة الدول العربية نطاق حي الدقي والبطل أحمد عبد العزيز والتحرير والنيل والمساحة وأمين الرافعى والثورة وميادين الجلاء والوحدة الافريقية .

ووجه المحافظ خلال تفقد شارع السودان بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة لأعمال الرصف بالشارع بتركيب البلدورات بمسار الطريق قبل وضع طبقة الرصف السطحية لضمان وضع المناسيب الصحيحة لطبقات الرصف بالطريق ورصيف المشاة، مشدداً على رئيس حى العجوزة بالمتابعة الدورية للأعمال للتأكد من التنفيذ على أكمل وجه .

تفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع الثورة موجها بتلافي بعض الملاحظات ومراجعة كافة الاعمال التي تم تنفيذها من خلال لجنة متخصصة قبل استلامها من الشركة المنفذة .

كما وجه رئيس حى الدقى بوضع مقترح لتوحيد شكل الأكشاك بشارع الثورة لإضفاء المظهر الجمالى وتوحيد النسق العام لمسار الطريق .