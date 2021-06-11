محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية "باب الأحرار".. غدا

الإسكندرية جاكلين منير

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا السبت، الموافق 12 يونيو، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، الذي كان قد أطلق إشارة بدء به في يناير الماضي، بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه وللصرف الصحي.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط.

وأكد المحافظ، أنه عقب توجيهات السيد الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة. كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني العمل علي مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولي بالرعاية.

وذلك بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي قام بها للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلي مطالبهم، وأيضا الزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير، مؤكدا أننا حرصنا جميعاً علي سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالقرية لتوفير "حياة كريمة" لأهالي القرية.