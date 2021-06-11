اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن توافر فرص عمل بجهاز تشغيل الشباب

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:00 ص
محافظة الجيزة تعلن توافر فرص عمل بجهاز تشغيل الشباب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت محافظة الجيزة فرص عمل من خلال جهاز تشغيل الشباب بالتعاون والتنسيق مع الشركات الخاصة، حيث أعلنت المحافظة عن توافر فرص عمل "عمال وأفراد أمن وحراسة"، على أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل.
 
وأكدت محافظة الجيزة أنه على الراغبين في العمل التوجه لمقر جهاز تشغيل الشباب بميدان الجيزة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.
 
ونظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، مؤخرا ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب، وأعلن عن توفيره عدد من الوظائف يبدأ راتبها من 3 آلاف جنيه وتصل لـ12 ألف جنيه، ووضع الجهاز شروطًا يجب توافرها من أجل التقدم للعمل، على أن يكون أقصى سن للمتقدم 31 سنة. 
 
كما أعلن الجهاز منذ أيام عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف، ويتم تمويل المشروعات بها.
 
ويمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه، ويكون التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة، ويتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.

تشغيل الشباب

فرصة عمل

وظائف خالية

فرص عمل

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