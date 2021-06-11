مجلس الأمن والدفاع السودانى يبحث التنسيق بين القاهرة والخرطوم فى ملف سد النهضة

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بحث مجلس الأمن والدفاع السودانى، موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف. وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مساء اليوم الخميس اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

وقال وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، مقرر المجلس - في تصريح صحفي - إن المجلس ناقش عددا من القضايا شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي.

وأضاف أن المجلس استمع لتقرير حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان)، وولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع اصدر عددا من التوجيهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.

وفيما يخص الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، أوضح وزير الداخلية السوداني، أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والتوجيهات التي من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة.

وأضاف أن المجلس اصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى (الحدودية مع اثيوبيا)، منوها بأن المجلس عبر عن اشادته وتقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.