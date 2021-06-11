ما هو اختبار الزلال في الدم؟.. تعرف على الأمراض التي يكشف عنها

كتبت هند عادل

تنتشر البروتينات في جميع أنحاء الدم لمساعدة جسمك على الحفاظ على توازن السوائل، الألبومين هو نوع من البروتين يصنعه الكبد إنه أحد أكثر البروتينات وفرة في دمك، جسم الإنسان يحتاج إلى توازن مناسب للألبومين لمنع تسرب السوائل من الأوعية الدموية يمنح الألبومين جسمك البروتينات التي يحتاجها لمواصلة نمو وإصلاح الأنسجة، كما أنه يحمل العناصر الغذائية والهرمونات الحيوية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline اختبار الألبومين في الدم هو اختبار دم بسيط يقيس كمية الألبومين في الدم تؤدي الخضوع لعملية جراحية أو الإصابة بحروق أو جرح مفتوح إلى زيادة احتمالية انخفاض مستوى الألبومين لديك.

إذا لم ينطبق أي من هؤلاء عليك وكان مستوى الألبومين في الدم غير طبيعي ، فقد يكون ذلك علامة على أن الكبد أو الكليتين لا تعملان بشكل صحيح قد يعني أيضًا أنك تعاني من نقص التغذية.

لماذا يتم اختبار الزلال في الدم؟



يأخذ الكبد البروتينات من الأطعمة التي تتناولها ويحولها إلى بروتينات جديدة تنتقل إلى أعضاء وأنسجة مختلفة في جسمك يمكن أن يخبر اختبار الألبومين في الدم طبيبك عن مدى كفاءة عمل الكبد، غالبًا ما يكون أحد الاختبارات في لوحة الكبد، بالإضافة إلى الألبومين، تقوم لوحة الكبد بفحص الدم للكشف عن الكرياتينين ونتروجين اليوريا في الدم وما قبل الألبومين.

إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بحالة تؤثر على وظائف الكبد، مثل مرض الكبد، فستحتاج على الأرجح إلى إعطاء عينة دم صغيرة لاختبار الألبومين تشمل الأعراض المصاحبة لأمراض الكبد ما يلي:

اليرقان وهو اصفرار الجلد والعينين، إعياء، فقدان الوزن غير المتوقع، تورم حول عينيك أو معدتك أو ساقيك، يمكن لطبيبك أيضًا استخدام اختبار ألبومين المصل لفحص بعض الحالات الطبية التي تعاني منها، بما في ذلك التهاب البنكرياس المزمن أو أمراض الكلى. يمكن أن تشير نتائج الاختبار إلى ما إذا كانت هذه الظروف تتحسن أو تزداد سوءًا.

كيف أستعد لاختبار الزلال في الدم؟



قد تؤثر بعض الأدوية مثل الأنسولين والستيرويدات الابتنائية وهرمونات النمو على نتائج الاختبار، أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية. قد يخبرك طبيبك بتغيير جرعة الدواء أو التوقف عن تناول الدواء قبل الاختبار، لا تُجري أي تغييرات على دوائك أو جرعتك إلا إذا طلب منك طبيبك القيام بذلك، بخلاف ذلك، لن تحتاج إلى اتخاذ أي خطوات إضافية قبل اختبار الألبومين في الدم.

نتائج تحليل الألبومين



غالبًا ما يكون اختبار الألبومين في الدم جزءًا من سلسلة من الاختبارات التي تتحقق من وظائف الكبد والكلى، من المحتمل أن ينظر طبيبك في جميع نتائج اختبارك لتحديد سبب الأعراض ولإجراء تشخيص دقيق، القيمة النموذجية لألبومين الدم في الدم هي 3.4 إلى 5.4 جرام لكل ديسيلتر، يمكن أن تشير مستويات الألبومين المنخفضة إلى عدد من الحالات الصحية بما في ذلك، مرض الكبد، صدمة

سوء التغذية، المتلازمة الكلوية أو المتلازمة الكلوية، مرض كرون، مرض الاضطرابات الهضمية.

إذا اعتقد طبيبك أن انخفاض مستويات الألبومين في الدم ناتج عن أمراض الكبد، فقد يطلب المزيد من الاختبارات لتحديد النوع المحدد لمرض الكبد. تشمل أنواع أمراض الكبد التهاب الكبد وتليف الكبد ونخر الخلايا الكبدية.

قد يعني ارتفاع مستويات الألبومين في الدم أنك تعاني من الجفاف أو تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين. ومع ذلك، فإن اختبار الزلال في الدم عادة ليس ضروريًا لتشخيص الجفاف.

من المهم ملاحظة أن النتائج يمكن أن تختلف اعتمادًا على المختبر الذي حلل عينة الدم تستخدم بعض المعامل قياسات فريدة أو تختبر عينات مختلفة، قابل طبيبك لمناقشة نتائج الاختبار بمزيد من التفصيل.