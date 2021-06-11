ماس كهربى وراء حريق مقلة ومصرع شخصين فى بولاق الدكرور.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع في مقلة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن الحريق اندلع في مقلة الشعب أسفل عقار سكنى بسبب ماس كهربائى، مما أسفر عن مصرع صاحب المقلة وطفل.

على الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء موجها بمنع امتداد النيران إلى العقار الذي يعلو المحل.

في غضون دقائق أحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على الحريق داخل المحل الذي لا تتجاوز مساحته 4 أمتار، وحال سرعة الوصول دون امتداد الحريق للمحلات والعقارات الملاصقة للمقلة.

جانب من الحريق

وأجرى رجال الاطفاء عملية التبريد داخل المحل المتفحم، أثناء ذلك عثر على جثتي صاحب المقلة وطفل، تبين مصرعهما اختناقا بالأدخنة الكثيفة بسبب ضيق مساحة المحل وافتقاره للتهوية.

جرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن، سيجرى المعمل الجنائى المعاينة لمعرفة الأسباب والخسائر الناجمة عن الحريق.

حريق المقلة

الحريق أسفر عن مصرع شخصين

ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق