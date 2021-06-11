ماس كهربائى وراء حريق عقار سكنى فى المرج

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة أن "ماس كهربائى" سبب الحريق الذى نشب داخل أحد العقارات فى منطقة المرج، ولا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل مطبخ الشقة وتمت عملية الإخماد دون إصابات.