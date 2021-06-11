لأول مرة.. رئيس الموساد السابق يكشف عن عمليات بلاده داخل إيران

وكالات

في تصريحات مفاجئة، كشف يوسي كوهين، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" المنتهية ولايته، العديد من الخبايا عن عمليات بلاده داخل إيران.

وأفادت "العربية نت"، أن رئيس الموساد السابق، أشار في مقابلة ضمن برنامج استقصائي على القناة 12 الإسرائيلية، أشار إلى أن بلاده كانت وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت برنامج إيران النووي، فضلا عن اغتيال العالم محسن فخري زاده.