لأول مرة.. رئيس الموساد السابق يكشف عن عمليات بلاده داخل إيران

في تصريحات مفاجئة، كشف يوسي كوهين، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" المنتهية ولايته، العديد من الخبايا عن عمليات بلاده داخل إيران.
وأفادت "العربية نت"، أن رئيس الموساد السابق، أشار في مقابلة ضمن برنامج استقصائي على القناة 12 الإسرائيلية، أشار إلى أن بلاده كانت وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت برنامج إيران النووي، فضلا عن اغتيال العالم محسن فخري زاده.
كما وجه تحذيرًا واضحًا لعلماء آخرين ضالعين بالبرنامج النووي الإيراني بأنهم قد يصبحون أيضًا أهدافًا للاغتيال حتى في الوقت الذي يحاول فيه الدبلوماسيون في فيينا التفاوض على شروط لمحاولة إنقاذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.
وردا على سؤال حول مقتل محسن فخري زاده، المسؤول البارز في البرنامج النووي الإيراني، قال: الموساد كان يراقبه منذ سنوات، وكان قريبًا جدا منه، قبل مقتله في نوفمبر الماضي".
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