كيف تصبح رائد أعمال ناجح فى 5 خطوات

كتبت أسماء أمين

إذا كنت تفكر فى خوض تجربة تأسيس مشروع ناشئ أو صغير أو الدخول إلى ساحة العمل الحر، فعليك باتباع 5 خطوات تجعلك رائد أعمال ناجح.

1-لا تنتظر واصنع الفرصة مباشرة

فى عالم ريادة الأعمال لن يكون هناك انفصال بين ما تحب وما تعمل؛ فأنت الذى تقرر ما تعمل، وتختاره، فاذا كنت تسعى إلى هدف ما، أو الوصول إلى تحقيق قيمة ما، فلا يجب عليك الانتظار، وإنما اصنع الفرصة مباشرة؛ حيث تتيح لك ريادة الأعمال تصميم حياة ووظيفة تتماشى بشكل مباشر مع قيمك الأساسية، وهي ميزة لن تجدها إلا فى عالم ريادة الأعمال.

2- العمل من تحب

أساس ريادة الأعمال هى الحرية؛ فأنت، بصفتك رائد أعمال، تختار كل شىء، ولديك مطلق الحرية فى فعل كل شىء طالما أن ذلك لا يضر بالمشروع، ومن ثم فإن لديك إمكانية اختيار الأشخاص الذين تعمل معهم.

3-التطوير المستمر للمهارات

يجبرك إنشاء شركة على تحسين مجموعة مهاراتك باستمرار، من التسويق وعقد الصفقات إلى تعلم مهارات وفن البيع، فهناك دائمًا المزيد للتعلم والتطبيق على عملك جتى تصبح رائد اعمال ناجح.

4- تجارب غير متوقعة ومثيرة

رائد الأعمال بعيد تماما عن الملل، فبحكم عمل رائد الأعمال الذى يقوم على المخاطرة والمغامرة بحيث يتعامل رائد الأعمال كل يوم بل كل لحظة مع أحداث ووقائع جديدة وغير متوقعة، وهو الأمر الذى يضعهم بعيدًا تمامًا عن الروتين والوظائف الرتيبة، بالإضافة إلى أن ذلك يعلمهم القدرة على التحدى، وعلى مواجهة التحديات والصعوبات بشكل دائم، وهذا أهم المزايا التي قد تقنعك باقتحام عالم ريادة الأعمال.

5- امتلاك الوقت

رائد الأعمال يختار الوقت الذى يعمل فيه ولذلك فه يمتلك وقته، بالإضافة الى عدم التزامه بعمل في أوقات لا يفضلها لأنه يعمل لصالح نفسه وفى مشروعه الخاص، فهو يعمل فى الأوقات التى تناسبه، وليس فى مواعيد عمل تُفرض عليه فرضًا.