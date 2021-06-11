كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام فى عدة خطوات؟

كتبت نهير عبد النبى

هشاشة العظام واحدة من المشاكل الصحية، وخصوصا عند كبار السن، حيث تؤثر على الحركة والتعايش بشكل طبيعى وقد تكون بسبب الإهمال في تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والكالسيوم لذلك ينصح دائما بالتغذية السليمة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح التي تساعد في تعزيز صحة العظام والعضلات والوقاية من الهشاشة، ومنها:

1:الحفاظ على وزن صحي



نقص الوزن أو زيادة الوزن ضار بصحة العظام.

2:انخرط في التمرين الصحيح



ثبت أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية لتحمل الأثقال يعزز كثافة المعادن في العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وكلما كانت عظامك أكثر سمكًا، قل تعرضها للكسور، لست بحاجة إلى أن تصبح لاعب كمال أجسام أيضًا، يكفي 20 دقيقة فقط من تمارين القوة مع كميات صغيرة من الوزن و 15 دقيقة من تمارين القلب لتحمل الوزن مثل المشي أو صعود السلالم لحماية عظامك.

3:أكل الكثير من الفواكه والخضراوات



إن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، واتضح أن تناولك يؤثر أيضًا على عظامك، ليس هناك شك في أن الفواكه والخضراوات مغذية ، لكن تناول كميات كبيرة منها يرتبط بتحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4:راقب كثافة المعادن في العظام



غالبًا ما يعتقد أن هشاشة العظام مرض صامت، ما لم تكن تراقب بنشاط كثافة المعادن في عظامك ، فقد لا تدرك أنك تفقد الكثير من كتلة العظام لذلك ينصح بإجراء الفحوصات باستمرار.

5:الإقلاع عن التدخين



يعرف معظم البالغين أن التدخين يضر الصحة ، ولكن قد لا تعرف أن النيكوتين يتعارض مع طريقة عمل الإستروجين في جسمك، مما يؤثر سلبًا على كثافة العظام ويمهد الطريق لهشاشة العظام.

6:الحصول على ما يكفي من الكالسيوم



الكالسيوم ضروري لتقوية العظام في جميع مراحل الحياة وخاصة عندما تنتقل إلى سنوات الشيخوخة تخزن عظامك وأسنانك كل الكالسيوم تقريبًا في جسمك ، والحصول عليه من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية أمر بالغ الأهمية.

7:احصل على كمية كافية من فيتامين د



فيتامين د هو عنصر غذائي مهم آخر يساعد في الحفاظ على قوة عظامك ودرء هشاشة العظام و يسهل امتصاص الكالسيوم، وعندما يكون هناك نقص في الإمداد ، لن يكون أمام جسمك خيار سوى سحبها من عظامك لتلبية احتياجاتها اليومية.

8:احصل على نوم جيد



لا يفيد النوم التصالحي صحتك العامة فحسب، بل إنه ضروري لصحة العظام بمرور الوقت، يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم سلبًا على عظامك ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.