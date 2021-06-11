ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن نائب رئيس قيادة تدابير الكوارث والأمن المركزية كوان ديوك-تشول قوله: "إنه تم التوصل أثناء اجتماع القيادة إلى الحفاظ على مستوى التباعد الاجتماعي تحت المستوى 2 في سول، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي المكون من 5 مستويات مع الحفاظ على الحظر من تجمعات تضم أكثر من 5 أشخاص وأكثر، وذلك لمدة 3 أسابيع جديدة، أي حتى 4 يوليو المقبل.



وبهذا، تم تمديد اجراءات التباعد الاجتماعي الحالية للمرة السابعة منذ تطبيقها بتاريخ 15 فبراير الماضي لتستمر للشهر الرابع على التوالي.