اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 10:56 م
أكرم القصاص
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كورنيش الإسكندرية يوم الجمعة.. أيس كريم وذرة وجرى وفسحة وصيد.. لايف وصور

الجمعة، 11 يونيو 2021 05:13 م
كورنيش الإسكندرية يوم الجمعة.. أيس كريم وذرة وجرى وفسحة وصيد.. لايف وصور الأهالى يمشون على الكورنيش
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، حيث تواجد عدد كبير من المواطنين لتناول الآيس كريم وممارسة هواية الصيد والأنشطة الرياضية على الكورنيش، وذلك وسط أجواء صيفية مميزة وهروبا من ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية فعلت خدمة الحجز الإلكترونى لشواطئ الإسكندرية على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك لأول مرة على مستوى الجمهورية، ويأتى فى إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والقضاء على الاستغلال و الابتزاز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الاسكندرية، وتوافقا مع تطبيق الإجراءات الإحترازية بالتحكم فى أعداد المواطنين من مرتادى الشواطئ.

وأشاد المحافظ بما قامت به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أعمال مشيراً إلى تطبيق تجربة فريدة من نوعها لإشراك رواد الشواطئ فى الحفاظ على نظافتها، حيث يتم توزيع أكياس قمامة بالمجان على جمهور الشاطئ المجانى والشواطئ العامة، لتوعية المواطنين بتجميع المخلفات الشخصية بنهاية اليوم ثم يقوم عمال الشواطئ بتجميع الأكياس ونقلها لعربة الشركة القائمة بنقل المخلفات من أمام بوابات الشواطئ.

وفيما يتعلق بشاطئ المندرة المجاني؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة على المتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة بالمجان بالشاطيء، لافتاً إلى أن الشاطيء شهد عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وسط الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية، فضلاً عن حملات التوعية بفيروس كورونا والتى لاقت اقبالا كثيفا من المواطنين.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بنفسه خلال اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فضلا عن الانتشار الكامل لجميع مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة على مستوى شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من ابوقير شرقا حتى سيدى كرير غربا لإحكام السيطرة عليها بالكامل.

أحد-الشباب-يجلس-على-الكورنيش
أحد-الشباب-يجلس-على-الكورنيش

 

الأهالى-يمشون-على-الكورنيش
الأهالى-يمشون-على-الكورنيش

 

أهالى-يعبرون-الطريق-بجوار-الكورنيش
أهالى-يعبرون-الطريق-بجوار-الكورنيش

 

آيس-كريم
آيس-كريم

 

جانب-الكورنيش
جانب-الكورنيش

 

حنطور
حنطور

 

دره
دره

 

فسحه
فسحه

 


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