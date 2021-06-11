اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كل ما تريد معرفته عن تطوير خدمة عملاء الكهرباء بالأقصر

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تطوير خدمة عملاء الكهرباء بالأقصر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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رصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير داخل مركز خدمة العملاء بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء داخل محافظة الأقصر، والتى كان لها أثر كبير في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهى كالآتى:
 
1-  تم انشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلى لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020.
 
2-  تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماما على الشكوى من عشوائية القراءة.
 
3- تم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء الأقصر.
 
4-تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.
 
5- تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.
 
6- توفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

مصر العليا لتوزيع الكهرباء

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