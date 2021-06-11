كريم عبد العاطى: تنسيقية شباب الأحزاب أعطت قبلة الحياة للعمل السياسى

كتب محمد السيد

قال المهندس كريم عبد العاطى المتحدث الإعلامى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منصة حوارية تجمع الشباب بمختلف أيديولوجياتهم من أقصى اليمين لأقصى اليسار، متطرقا للحديث عن دور التنسيقية فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها .

وأضاف كريم عبد العاطى أن التنسيقية لها العديد من المشاركات الهامة مثل مبادرة الوعى أمان التى قامت على توزيع عدد من المستلزمات الطبية والوقائية فى عدد من محافظات الجمهورية وكذلك مبادرة البالطو الأبيض التى تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، ومبادرة لتكريم الأطقم الطبية .

وأشار كريم عبد العاطى إلى أن من ضمن مبادرات التنسيقية مبادرة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء وذلك فى إطار حرص التنسيقية على تأكيد الدور الوطنى لكل من ضحى بالغالى والنفيس من أجل مصر والشعب المصرى، مضيفا أن المبادرة قامت على تكريم أسر الشهداء والاحتفاء بهم تقديرا لدور أبائهم الأبطال وللتأكيد أيضا على أننا لن ننسى من ضحوا بحياتهم من أجل قسمهم بالحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

ونوه كريم عبد العاطى إلى أن التنسيقية أعطت قبلة الحياة للعمل السياسى فى نظر الكثير من الشباب المصرى، متابعا :"و لذلك هناك اقبال كثير على الانضمام للتنسيقية وهذا يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة، التنسيقية خطوة للأمام بمشاركة ودعم الشباب المصرى ".

وأشار الدكتور السيد أبو فرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية أثرت فى اتجاهات وأفكار كثيرة جدا من ضمنها فكرة فريق العمل، مضيفا أن التنسيقية خلقت حالة من فريق العمل وأصبح يتواجد كيان مكون من لجان وفريق عمل .

وأوضح السيد أبو فرحة خلال كلمة له فى الندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، أن التنسيقية أيضا حالة علمية وفكرية تؤثر فى فكر وتعليم ومستقبل أعضائها، مشيرا إلى أن التنسيقية تنافس أيضا فى الحالة التعليمية لتأهيل أعضائها علميا وأن هدفها هو تطوير الشباب بشكل مباشر .

بدأت منذ قليل، الندوة الحوارية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان فى عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟، يدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس كريم عبد العاطى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور سيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون فى الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها فى زيادة وعى الشباب، ودورها فى الأزمات والمبادرات التى قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسى مساء غد السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك فى الصالون إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمى، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتى عضو التنسيقية، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون فى الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها فى الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.