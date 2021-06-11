قافلة دعوية لرفع وعى الأئمة والوعاظ ومجابهة الأفكار المتطرفة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثين، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوفد المرافق من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك على هامش انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بالإسكندرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورعاية ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أنه عقب ذلك؛ أدى محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف، صلاة الجمعة فى مسجد سيدى أبى العباس المرسى، حيث ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من على منبر مسجد المرسى بعنوان "المفهوم الأوسع للصداقة"، متحدثا عن فضل الصدقات فى الإسلام.

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير ومجابهة الأفكار المتطرفة.

وأوضح أن القافلة تستهدف رفع وعى الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة فى صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، ومجابهة الأفكار المتطرفة، ودحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة أنشطتها فى 15 مسجدًا فى ربوع المحافظة، وتنظم لقاءات مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.