فرح تحول لمأتم.. مصرع عروسين وشقيقة العروس غرقا فى ترعة بالشرقية "فيديو"

الشرقية - حمدي عبد العظيم

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لحادثة مصرع عروسين وشقيقة العروسة غرقاً بمياه المصرف في محافظة الشرقية.

وقال أحد شهود العيان - صديق العريس - إنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مقر الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العريس في إطار السيارة وسقطوا فى مياه ترعة الشرقية.

وأكد أنه الكثير نزل وراءهم في المياه، ولكن لم يتمكن أحد من إنقاذهم، وخرج جثمان العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين خرجت جثة العريس.

وكان فرح بمحافظة الشرقية تحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين وشقيقة العروسة، مساء أمس الخميس، غرقا بمياه مصرف المشروع بنطاق ناحية قرية طحلة بردين.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغ من مركز شرطة الزقازيق بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع، وتم انتشال جثمان العروسة وشقيقتها بمعرفة الأهالى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية. فيما خيم الحزن على أهالى قرية طحلة بردين بعد علمهم بالخبر وتحول الفرح إلى مأتم.