فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهى احدى مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبى على الأطفال حديثى الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 7867 طفلاً حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى انه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 183 ألف و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه فى حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.
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