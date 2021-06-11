فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهى احدى مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبى على الأطفال حديثى الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبى على 7867 طفلاً حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى انه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 183 ألف و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه فى حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.