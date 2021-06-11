غلق جزئى لكوبرى جهينة بأكتوبر بالاتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما بدءا من الغد

كتب سيد الخلفاوى

تغلق محافظة الجيزة، بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، فى الساعات الأولى من صباح غد السبت، كوبرى العبور (جهينة سابقا) في الاتجاهين الواقع بدائرة مدينة 6 أكتوبر، لصيانة وإصلاح الفواصل العرضية التالفة الخاصة بالكوبرى، وذلك تفادياً لأى تكدس مرورى أو حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 / 6 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 27 / 6، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفوسفورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.