غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة 10 أيام بدءا من الغد

كتب سيد الخفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة و المريوطية والإخلاص وترسا تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين.

وقالت المحافظة فى بيان لها: مما يضطر الإدارة العامة للمرور بالجيزة لإجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ الجمعة الموافق 11/6/2021 وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤلى الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات باتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.